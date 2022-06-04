Кулеба відповів на заклик Макрона не принижувати Росію

Заклики уникати приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка до цього закликає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Twitter на слова президента Франції Еммануеля Макрона.