В РФ відреагували на пораду Зеленського проросійським жителям виїхати з Донбасу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Останні висловлювання пана Зеленського із закликами до росіян їхати в РФ обурливі. Людина, яка прийшла на президентський пост під гаслами, до яких він, власне кажучи, вдавався у своїй творчій діяльності в серіалі "Слуга народу", - сказав він.

За його словами, Зеленському "треба переглянути серіал і все-таки згадати себе того, коли він ідеї свої викладав методом мистецтва, бо в нього це виходило набагато краще".