Кулеба оцінив можливість швидкого відновлення експорту зерна з України

"Ми всього в декількох кроках від угоди, але ці кроки найскладніші. Я не хочу приєднуватися до хору тих, хто говорить, що угода буде укладена наступного тижня", - заявив Кулеба.

За його словами, зараз переговори зосереджені на створенні маршрутів доставки зерна і безпеки суден. При цьому головні спірні моменти виникають у питаннях захисту Одеси від нападу РФ в момент експорту зерна та іноземних патрулів, які повинні будуть охороняти кораблі з продовольством.

При цьому Кулеба додав, що Росії може бути невигідно відновлювати експорт зерна з України.

"Вони не хочуть знімати цю мертву хватку з нашої економіки, тому і затягують з цим", - підкреслив глава МЗС.