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Делегація Бундестагу відвідала Одесу. Готуються нові напрямки підтримки України

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Одеса, Неділя 08 травня 2022 17:57
Делегація Бундестагу відвідала Одесу. Готуються нові напрямки підтримки України Фото: віце-президент Бундестагу Катрін Герінг-Екардт (facebook.com/oda.odesa)
Автор: Сергей Новиков

Делегація Бундестагу приїхала з робочим візитом до Одеси. Німецькі депутати ознайомилися з ситуацією в місті та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Одеської обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що віце-президент Бундестагу Катрін Герінг-Екардт провела зустріч з начальником обласної військової адміністрації Максимом Марченком.

"Я підтримую Україну і вважаю її частиною європейської сім'ї, і моя політична сила є найбільш дружньою по відношенню до вашої держави. Після повернення до Німеччини за результатами моєї поїздки буде складено звіт та визначено нові напрямки підтримки України. Тому що я переконана, що в інтересах Бундестагу не допустити успіху Росії в загарбницькій війні", - зазначила вона.

Марченко в свою чергу звернув увагу на потребу в поставках озброєнь, які дозволять захистити і Україну, і ЄС.

Нагадаємо, раніше сьогодні з робочим візитом до Києва прибула глава німецького Бундестагу Бербель Бас, яка вже провела зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

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