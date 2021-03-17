Кулеба про звіт розвідки США: кінець міфу про втручання України у вибори

Про це у Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він також наголосив, що втручання здійснювала Росія, щоб знизити підтримку України з боку США.

"Кінець міфу про "втручання України у вибори". Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, у звіті розвідки США говориться, що Росія намагалася дискредитувати тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена з залученням українських політиків. Крім того, стверджується, що Іран також намагався вплинути на американські вибори.

Після цього стало відомо, що США введуть санкції проти країн, які намагалися втручатися у президентські вибори. У той же час прес-секретар президента Джен Псакі не повідомила, коли можуть бути введені санкції щодо Росії.