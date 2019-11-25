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Лікарі розповіли про стан Кулеби після ДТП

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 11:07
Лікарі розповіли про стан Кулеби після ДТП
Фото: Микола Кулеба (з відкритих джерел)

Син Кулеби знаходиться у важкому стані

Уповноважений з питань прав дитини Микола Кулеба, який у неділю, 25 листопада, потрапив в аварію разом з дітьми, наразі знаходиться у лікарні. Про стан омбудсмена розповів головний лікар лікарні "Феофанія" Ігор Семенів на брифінгу в Києві.

За словами лікаря, у Кулеби є певні переломи, "потрібен час, щоб вони зрослися". Медики прогнозують, що з кожним днем "стан буде покращуватися".

Семенів також додав, що син Кулеби знаходиться у важкому стані.

"Стан достатньо важкий. Зберігається небезпека і ускладнення, і погіршення стану", - додав він.

Раніше повідомлялося, що дитячий омбудсмен знаходиться у Феофанії в стані середньої тяжкості. У нього струс мозку, закрита ЧМТ, травма грудної клітки, травма живота. Старший син Кулеби знаходиться в інтенсивному неврологічному відділенні тієї ж лікарні. Молодшого сина госпіталізували в "Охматдит".

Нагадаємо, вчора близько 14:00, на автодорозі Київ-Одеса, поблизу села Чабани в результаті зіткнення мікроавтобуса та автомобіля постраждали чотири людини. В ДТП потрапив Микола Кулеба, а також двоє його синів.

РБК-Україна писало, що поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Новини України ДТПНиколай Кулеба
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