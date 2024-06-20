Кулеба ожидает, что переговоры с Китаем насчет прекращения войны в Украине продолжатся

Украина и Китай, вероятно, продолжат переговоры по прекращению войны, даже несмотря на отказ Пекина участвовать в саммите мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.
Он отметил, что и Украина, и Швейцария вели переговоры с Китаем насчет его участия в саммите мира. Но, по мнению министра, решающим фактором, из-за которого Пекин отказался быть представленным на саммите, стало отсутствие России.
"Но мы знаем, что в Пекине очень подробно изучают результаты саммита. В Пекине увидели поразительный масштаб саммита. Я убежден, что у нас продолжится разговор с Китаем по поводу прекращения войны в Украине", - добавил Кулеба.
Напомним, на прошлых выходных в Швейцарии прошел первый саммит мира - встреча лидеров ряда государств по украинской формуле мира.
Несмотря на ожидания Киева, Китай не участвовал в мероприятии. В МИД КНР объяснили это тем, что на встрече не было представителей РФ.
Как писало недавно Politico, поддержка России со стороны Китая возросла с начала полномасштабной войны.
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