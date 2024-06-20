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Кулеба ожидает, что переговоры с Китаем насчет прекращения войны в Украине продолжатся

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина и Китай, вероятно, продолжат переговоры по прекращению войны, даже несмотря на отказ Пекина участвовать в саммите мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

Он отметил, что и Украина, и Швейцария вели переговоры с Китаем насчет его участия в саммите мира. Но, по мнению министра, решающим фактором, из-за которого Пекин отказался быть представленным на саммите, стало отсутствие России. 

"Но мы знаем, что в Пекине очень подробно изучают результаты саммита. В Пекине увидели поразительный масштаб саммита. Я убежден, что у нас продолжится разговор с Китаем по поводу прекращения войны в Украине", - добавил Кулеба. 

 

Что предшествовало

Напомним, на прошлых выходных в Швейцарии прошел первый саммит мира - встреча лидеров ряда государств по украинской формуле мира.

Несмотря на ожидания Киева, Китай не участвовал в мероприятии. В МИД КНР объяснили это тем, что на встрече не было представителей РФ.

Как писало недавно Politico, поддержка России со стороны Китая возросла с начала полномасштабной войны.

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