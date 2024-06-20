Кулеба ожидает, что переговоры с Китаем насчет прекращения войны в Украине продолжатся

Что предшествовало

Напомним, на прошлых выходных в Швейцарии прошел первый саммит мира - встреча лидеров ряда государств по украинской формуле мира.

Несмотря на ожидания Киева, Китай не участвовал в мероприятии. В МИД КНР объяснили это тем, что на встрече не было представителей РФ.

Как писало недавно Politico, поддержка России со стороны Китая возросла с начала полномасштабной войны.

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