Кулеба очікує, що переговори з Китаєм щодо припинення війни в Україні продовжаться

Україна та Китай, ймовірно, продовжать переговори щодо припинення війни, навіть незважаючи на відмову Пекіна брати участь у саміті миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що і Україна, і Швейцарія вели переговори з Китаєм щодо його участі у саміті миру. Але, на думку міністра, вирішальним фактором, через який Пекін відмовився бути представленим на саміті, стала відсутність Росії.
"Але ми знаємо, що в Пекіні дуже детально вивчають результати саміту. У Пекіні побачили вражаючий масштаб саміту. Я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні", - додав Кулеба.
Нагадаємо, минулими вихідними у Швейцарії пройшов перший саміт миру - зустріч лідерів низки держав щодо української формули миру.
Незважаючи на очікування Києва, Китай не брав участі у заході. У МЗС КНР пояснили це тим, що на зустрічі не було представників РФ.
Як писало нещодавно Politico, підтримка Росії з боку Китаю зросла з початку повномасштабної війни.
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