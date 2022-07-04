ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Папа Римський має намір найближчим часом відвідати Україну

Новость на русском →
Рим, Понеділок 04 липня 2022 11:38
Папа Римський має намір найближчим часом відвідати Україну Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Папа Римський Франциск у липні вирушає з візитом до Канади. Після цього він має намір приїхати в Україну і Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я хотів би поїхати в Україну, і спочатку я хотів би поїхати в Москву. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я подумав, що якщо російський президент дасть мені невелике вікно, щоб послужити справі миру. І тепер можливо, що після того, як я повернуся з Канади, можливо, що мені вдасться поїхати в Україну", - заявив він.

Понтифік підкреслив, що в першу чергу він планує поїхати в Росію.

"Спробую якось допомогти, але я хотів би побувати в обох столицях", - заявив він.

Раніше понтифік заявляв, що має намір приїхати в Україну, але візит відбудеться у відповідний момент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Папа римський Візит в Україну
NEWS
Буданов розповів, коли та чим закінчиться війна в Україні
Буданов розповів, коли та чим закінчиться війна в Україні
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони