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Кулеба про обговорення змісту санкцій проти РФ: це контрпродуктивні дискусії

Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусії про нові санкції проти Росії є контрпродуктивними. Захід має виробити єдину позицію щодо обмежень для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wydarzenia.

"На жаль, ми є свідками публічної дискусії про те, які санкції не будуть або мають бути введені щодо Росії. Зокрема, мова йде про систему фінансових транзакцій Swift і силу санкцій, які торкнуться російських банків. Це контрпродуктивні дискусії", - заявив міністр.

На його думку, замість того, щоб говорити, чого з росіянами не буде, "Захід має в один голос говорити про те, що з ними буде".

"В іншому випадку Росія прийде до висновку, що підготовлені обмеження, однак, для неї терпимі. Ми бачимо, що всередині Євросоюзу тривають дискусії щодо остаточного пакета санкцій", - додав Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Борреля, нові санкції проти Росії - позбавлять Москву товарів для реалізації стратегічних амбіцій.

Згідно з даними видання Financial Times, США планують ввести санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, вважає, що превентивне введення санкцій проти Росії до вторгнення в Україну буде менш ефективним.

Тим часом Британія також анонсувала "найжорсткіші" санкції проти Росії, якщо та вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

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Санкції проти РосіїДмитро Кулеба