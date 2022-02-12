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Кулеба обговорив з главою МЗС Молдови ситуацію в районі Придністров'я

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Субота 12 лютого 2022 19:04
Кулеба обговорив з главою МЗС Молдови ситуацію в районі Придністров'я Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з главою МЗС Молдови Ніколае Попеску. В ході бесіди вони обговорили загрози з боку РФ і ситуацію в районі Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Переговорив з молдавським колегою Ніколає Попеску про погрози з боку РФ, безпекову ситуацію вздовж державного кордону України і в Придністровському регіоні Молдови. Вдячний молдавським друзям за солідарність з Україною. Продовжуємо координувати дії в режимі реального часу", - написав міністр.

Зазначимо, що Придністров'я невизнана держава в Європі. У 2006 році в Придністров'ї пройшов референдум про приєднання до Росії. Ініціативу нібито підтримали 97,2% виборців. Однак Регіон так і не потрапив до складу Росії, а результати референдуму не були визнані в світі. На даний момент на території Придністровського регіону знаходяться російські військові.

Нагадаємо, на тлі загрози нового вторгнення РФ прем'єр України Денис Шмигаль виступив зі зверненням до українців.

А міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ запевнили українців у готовності армії дати відсіч російському агресору.

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Приднестровье Дмитро Кулеба Вторгнення Росії до України
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