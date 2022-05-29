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Кулеба обговорив з Боррелем запровадження шостого пакету санкцій проти Росії

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Дипломати обговорили запровадження шостого пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter очільника українського МЗС.

Зазначається, що Кулеба обговорив з Боррелем складнощі, що виникають під час затвердження шостого пакету санкцій ЄС проти Росії. Міністр закордонних справ України наголосив на важливості якнайшвидшого запровадження нафтового ембарго.

Також дипломати обговорили продовольчу кризу, яка може настати через блокування українських морських портів військами РФ. Боррель розповів, що лідери країн ЄС планують розглянути шляхи підтримки експорту сільськогосподарської продукції з України на саміті, який відбудеться завтра.

Нагадаємо, посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті ЄС, що відбудеться 30 травня.

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Війна Росії проти УкраїниДмитро КулебаСанкції проти РосіїЕвросоюз