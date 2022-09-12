Кулеба обговорив з Боррелем подальші шляхи допомоги ЄС Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Політики обговорили допомогу Євросоюзу Україні у боротьбі проти російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу і Борреля .

Голова МЗС зазначив, що Боррель зателефонував йому, аби висловити своє захоплення та повагу до сил оборони України, які звільняють нові території від російської окупації.

"Він досліджував подальші шляхи допомоги ЄС Україні та наближення миру. Я просив зброю, санкції, фінансову допомогу", - написав він.

Боррель також повідомив, що обговорив з Кулебою заохочувальний прогрес контрнаступу України для відновлення своєї територіальної цілісності.

"Підтримка ЄС триватиме безперервно, наша стратегія працює: допоможіть Україні дати відсіч, тисніть на Росію санкціями та підтримайте партнерів у всьому світі", - додав він.