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Кулеба обговорив з Блінкеном свою зустріч з Лавровим у Туреччині

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Субота 12 березня 2022 07:02
Кулеба обговорив з Блінкеном свою зустріч з Лавровим у Туреччині Фото: Кулеба обговорив з Блінкеном зустріч з Лавровим (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Роман Мирончук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем Ентоні Блінкеном щодо своєї зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартаменту США.

Блінкен у свою чергу поінформував Кулебу про спільні дії, що вживаються США в координації з "Великою сімкою" і ЄС для подальшого збільшення тиску на Росію.

Він підтвердив прихильність США до суверенітету і територіальної цілісності України, а також продовження посилення безпеки, економічної та гуманітарної підтримки народу України, який стикається з все більш жорстокими бомбардуваннями з боку російських військ.

Блінкен і Кулеба також обговорили свої побоювання щодо того, що Росія нарощує свої дезінформаційні кампанії, щоб обдурити світ, в тому числі ООН.

Держсекретар представив оновлену інформацію про зусилля США і всього світу щодо притягнення Росії до відповідальності за навмисну, неспровоковану і невиправдану війну проти України і притягнення Білорусі до відповідальності за її сприяння в проведенні російських бойових операцій.

Нагадаємо Кулеба прокоментував ситуацію зі спробою РФ легітимізувати присутність на захоплених українських АЕС - Чорнобильській та Запорізькій.

Раніше Кулеба заявив, що українська влада готові обговорювати вимогу Росії щодо нейтрального статусу.

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МЗС Дмитро Кулеба
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