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Кулеба обсудил с Блинкеном свою встречу с Лавровым в Турции

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Суббота 12 марта 2022 07:02
Кулеба обсудил с Блинкеном свою встречу с Лавровым в Турции Фото: Кулеба обсудил с Блинкеном встречу с Лавровым (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Роман Мирончук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Государственным секретарем Энтони Блинкеном касательно своей встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Блинкен в свою очередь проинформировал Кулебу о совместных действиях, предпринимаемых США в координации с "Большой семеркой" и ЕС для дальнейшего увеличения давления на Россию.

Он подтвердил приверженность США к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также продолжению усиления безопасности, экономической и гуманитарной поддержки народа Украины, который сталкивается со все более жестокими бомбардировками со стороны российских войск.

Блинкен и Кулеба также обсудили свои опасения касательно того, что Россия наращивает свои дезинформационные кампании, чтобы обмануть мир, в том числе ООН.

Госсекретарь представил обновленную информацию об усилиях США и всего мира по привлечению России к ответственности за преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну против Украины и привлечению Беларуси к ответственности за ее содействие в проведении российских боевых операций.

Напомним, Кулеба прокомментировал ситуацию с попыткой РФ легитимизировать присутствие на захваченных украинских АЭС - Чернобыльской и Запорожской.

Ранее Кулеба заявил, что украинские власти готовы обсуждать требование России касательно нейтрального статуса.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба
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