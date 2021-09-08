Окупанти в Криму відпустили колишнього члена Меджлісу після допиту в ФСБ
В окупованому Криму після допиту в ФСБ відпустили колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району Ельдара Менсеїтова. Він покинув будівлю російської спецслужби і повернувся додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську Солідарність".
"51-річного Ельдара Мінсітова з інвалідністю 3 - ї групи допитали слідчі ФСБ, після цього він повернувся до свого будинку в селищі міського типу Молодіжне в Криму", - уточнили правозахисники.
Як розповів адвокат, з Менсеїтова російські силовики "провели певне опитування". Після цього вони привезли колишнього члена Меджлісу додому. "Він знаходиться в втомленому стані, але відчуває себе нормально", - додав захисник.
Нагадаємо, Ельдара Менсеїтова російські силовики відвезли в невідомому напрямку після обшуку у нього вдома, який пройшов в ніч на 8 вересня.
Зазначимо, окупаційна влада в Криму затримала 3-4 вересня заступник голови Меджлісу і ще чотирьох кримських татар. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.