Кулеба звернувся до ЄС: важливо дати РФ сигнал, що наслідки агресії буду болючими

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає за необхідне збільшити кількість заяв від представників Євросоюзу щодо російської агресії проти України . За його словами, Росії потрібно дати сигнал, що наслідки таких дій будуть дуже болісними.

Про це Кулеба заявив під час спільної прес-конференції з міністрами закордонних справ країн Балтії в Києві.

Також Кулеба заявив, що Україна не боїться Росії на тлі ескалації конфлікту на Донбасі і стягання російських військ до українського кордону.

"Важливо дати сигнал Росії, що наслідки агресії будуть дуже болісними", - зазначив Кулеба.

Раніше міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Російська Федерація може напасти на Україну з боку Криму.

При цьому за даними Центрального розвідувального управління США, Росія може вдатися до "обмеженого військового вторгнення" в України. При цьому в США стурбовані концентрацією військ РФ вздовж українського кордону.

Також РБК-Україна писало, що в Євросоюзі заговорили про нові санкції проти Росії через Україну.