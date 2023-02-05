Кулеба об обещании Путина не убивать Зеленского: он искусный лжец
Российский диктатор Владимир Путин уже нарушил ряд своих обещаний, поэтому его якобы заверениям не убивать президента Украины Владимира Зеленского нельзя придавать значения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.
"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но все это он сделал. Не дайте себя обмануть: он искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал ничего не делать, это было частью его плана", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что российский диктатор якобы пообещал не убивать Зеленского.
Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал такое заявление фикцией.
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