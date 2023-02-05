Кулеба об обещании Путина не убивать Зеленского: он искусный лжец

"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но все это он сделал. Не дайте себя обмануть: он искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал ничего не делать, это было частью его плана", - подчеркнул глава МИД.