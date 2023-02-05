Кулеба про обіцянку Путіна не вбивати Зеленського: він майстерний брехун

Російський диктатор Володимир Путін вже порушив низку своїх обіцянок, тому його нібито запевненням не вбивати президента України Володимира Зеленського не можна надавати значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.