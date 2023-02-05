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Кулеба про обіцянку Путіна не вбивати Зеленського: він майстерний брехун

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Київ, Неділя 05 лютого 2023 17:28
Кулеба про обіцянку Путіна не вбивати Зеленського: він майстерний брехун Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін вже порушив низку своїх обіцянок, тому його нібито запевненням не вбивати президента України Володимира Зеленського не можна надавати значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

"У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але все це він зробив. Не дайте себе обдурити: він майстерний брехун. Щоразу, коли він обіцяв нічого не робити, це було частиною його плану", - наголосив голова МЗС.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що російський диктатор нібито пообіцяв не вбивати Зеленського.

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав таку заяву фікцією.

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