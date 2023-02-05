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Экс-премьер Израиля о беседе с Путиным в начале войны: он пообещал не убивать Зеленского

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Иерусалим, Воскресенье 05 февраля 2023 10:19
Экс-премьер Израиля о беседе с Путиным в начале войны: он пообещал не убивать Зеленского Фото: бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что российский диктатор Владимир Путин в начале войны против Украины пообещал ему не убивать Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Беннета, которого цитирует The Times of Israel.

Экс-премьер напомнил, что 5 марта он летал в Москву, где провел трехчасовые переговоры с Путиным, после чего созвонился с Зеленским.

По словам Беннета, российский диктатор заверил его в первые дни войны, что он не убьет президента Украины.

"Я знал, что Зеленский находится под угрозой, в бункере… Я сказал ему (Путину, - ред.): "Ты собираешься убить Зеленского?". Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского". "Я должен понять, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского"", - сказав Беннет.

Бывший премьер Израиля заявил, что после беседы с Путиным позвонил Зеленскому и сказал: "Я только что пришел со встречи, он не собирается тебя убивать".

Беннет утверждает, что после этого Зеленский вышел из бункера и сделал селфи в своем кабинете. При этом экс-премьер добавил, что Путин также "согласился не настаивать на разоружении Украины", а Зеленский якобы отказался от стремления вступить в НАТО.

Кроме того, Беннет заявил, что все контакты, которые он сделал в роли посредника, согласовывалось с США.

Напомним, по данным издания Independent, президент Владимир Зеленский пережил более 12 попыток покушения после начала полномасштабного вторжения.

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