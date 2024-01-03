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Кулеба обсудил с главой МИД Индии укрепление двустороннего сотрудничества

Среда 03 января 2024 12:54
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Кулеба обсудил с главой МИД Индии укрепление двустороннего сотрудничества Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в среду, 3 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Дмитрия Кулебы.

Кулеба проинформировал своего индийского коллегу о недавней эскалации Россией террора и массовых обстрелах Украины.

Также министры обсудили дальнейшее сотрудничество по формуле мира президента Владимира Зеленского, а Кулеба рассказал и об украинском видении Глобального саммита мира на уровне лидеров.

Кроме того, главы МИД договорились в ближайшее время провести первое с 2018 года заседание Индийско-украинской межправительственной комиссии, которое позволит укрепить двустороннее сотрудничество.

"Восстановление этого основного механизма наших двусторонних связей позволит нам совместно комплексно продвигаться вперед", - подчеркнул Кулеба.

Украинская формула мира

Впервые президент Украины Владимир Зеленский инициировал ее во время выступления на саммите G20. В частности, она предусматривает:

  • радиационную и ядерную безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);
  • продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
  • энергетическую безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • справедливость;
  • экоцид, потребность немедленной защиты природы;
  • недопущение эскалации;
  • фиксацию окончания войны.

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МИД Украины Индия Дмитрий Кулеба
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