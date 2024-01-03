Кулеба обсудил с главой МИД Индии укрепление двустороннего сотрудничества

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в среду, 3 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Дмитрия Кулебы.

Кулеба проинформировал своего индийского коллегу о недавней эскалации Россией террора и массовых обстрелах Украины.

Также министры обсудили дальнейшее сотрудничество по формуле мира президента Владимира Зеленского, а Кулеба рассказал и об украинском видении Глобального саммита мира на уровне лидеров.

Кроме того, главы МИД договорились в ближайшее время провести первое с 2018 года заседание Индийско-украинской межправительственной комиссии, которое позволит укрепить двустороннее сотрудничество.

"Восстановление этого основного механизма наших двусторонних связей позволит нам совместно комплексно продвигаться вперед", - подчеркнул Кулеба.

Украинская формула мира

Впервые президент Украины Владимир Зеленский инициировал ее во время выступления на саммите G20. В частности, она предусматривает: