Кулеба обсудил с главой МИД Индии укрепление двустороннего сотрудничества
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в среду, 3 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Дмитрия Кулебы.
Кулеба проинформировал своего индийского коллегу о недавней эскалации Россией террора и массовых обстрелах Украины.
Также министры обсудили дальнейшее сотрудничество по формуле мира президента Владимира Зеленского, а Кулеба рассказал и об украинском видении Глобального саммита мира на уровне лидеров.
Кроме того, главы МИД договорились в ближайшее время провести первое с 2018 года заседание Индийско-украинской межправительственной комиссии, которое позволит укрепить двустороннее сотрудничество.
"Восстановление этого основного механизма наших двусторонних связей позволит нам совместно комплексно продвигаться вперед", - подчеркнул Кулеба.
Украинская формула мира
Впервые президент Украины Владимир Зеленский инициировал ее во время выступления на саммите G20. В частности, она предусматривает:
- радиационную и ядерную безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);
- продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
- энергетическую безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
- выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- справедливость;
- экоцид, потребность немедленной защиты природы;
- недопущение эскалации;
- фиксацию окончания войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.