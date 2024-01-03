Кулеба обговорив з главою МЗС Індії зміцнення двосторонньої співпраці

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром у середу, 3 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Дмитра Кулеби.

Кулеба проінформував свого індійського колегу про нещодавню ескалацію Росією терору та масових обстрілів України.

Також міністри обговорили подальшу співпрацю щодо формули миру президента Володимира Зеленського, а Кулеба розповів і про українське бачення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Окрім того, глави МЗС домовилися найближчим часом провести перше з 2018 року засідання Індійсько-української міжурядової комісії, яке дозволить зміцнити двосторонню співпрацю.

"Відновлення цього основного механізму наших двосторонніх зв’язків дозволить нам спільно комплексно просуватися вперед", - наголосив Кулеба.

Українська формула миру

Вперше президент України Володимир Зеленський ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає: