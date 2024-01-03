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Кулеба обговорив з главою МЗС Індії зміцнення двосторонньої співпраці

Середа 03 січня 2024 12:54
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Кулеба обговорив з главою МЗС Індії зміцнення двосторонньої співпраці Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром у середу, 3 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Дмитра Кулеби.

Кулеба проінформував свого індійського колегу про нещодавню ескалацію Росією терору та масових обстрілів України.

Також міністри обговорили подальшу співпрацю щодо формули миру президента Володимира Зеленського, а Кулеба розповів і про українське бачення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Окрім того, глави МЗС домовилися найближчим часом провести перше з 2018 року засідання Індійсько-української міжурядової комісії, яке дозволить зміцнити двосторонню співпрацю.

"Відновлення цього основного механізму наших двосторонніх зв’язків дозволить нам спільно комплексно просуватися вперед", - наголосив Кулеба.

Українська формула миру

Вперше президент України Володимир Зеленський ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає:

  • радіаційну і ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
  • продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);
  • енергетичну безпеку;
  • звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
  • виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  • виведення російських військ та припинення бойових дій;
  • справедливість;
  • екоцид, потребу негайного захисту природи;
  • недопущення ескалації;
  • фіксацію закінчення війни.

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МЗС України Індія Дмитро Кулеба
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