Кулеба обсудил формулу мира с генсеком Совета сотрудничества стран Персидского залива

"Я позвонил генеральному секретарю Джасему Мухаммеду аль-Будайви, чтобы изучить новые возможности для развития отношений между Украиной и Советом сотрудничества стран Персидского залива. Мы также сосредоточились на расширении международной коалиции в поддержку формулы мира президента Владимира Зеленского", - написал глава МИД.

В свою очередь в Совете сотрудничества стран Персидского залива по итогам переговоров между Кулебой и аль-Будайви подчеркнули, что их объединение поддерживает мирные усилия, которые направлены на урегулирование войны России против Украины.

Также в организации заявили о важности возобновления поставок украинского зерна через Черное море.

Стоит заметить, что в Совет сотрудничества стран Персидского залива входят: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Формула мира

Напомним, в прошлом году Украина обнародовала формулу мира, которая направлена на завершение войны с Россией. Она состоит из 10 пунктов.

Сейчас украинские дипломаты пытаются убедить как можно больше стран поддержать такую инициативу. При этом осенью ожидается проведение Глобального саммита мира, на котором лидеры ряда стран обсудят формулу мира.