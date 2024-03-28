Кулеба назвал явкой с повинной вето РФ на резолюцию ООН о санкциях против КНДР

Чиновник отметил, что РФ стала единственной страной, заблокировавшей соответствующую резолюцию ООН.

"Это фактически явка с повинной. Москва больше не скрывает военного сотрудничества с Северной Кореей в получении оружия и боеприпасов в нарушение санкций, а также использования северокорейского оружия в войне против Украины", - подчеркивает глава МИД.

По его словам, сегодняшнее голосование стало очередным примером того, как незаконное присутствие России в Совбезе ООН ставит под угрозу глобальную безопасность.

"Мы призываем все миролюбивые страны решительно осудить вето России и сплотиться за Украину в борьбе против российской агрессии и распространения террора и беззакония по всему миру", - говорится в его сообщении.

Кроме того, Кулеба обнародовал фото остатков северокорейской ракеты, примененной войсками РФ для удара по Харькову в январе.

"Мы должны победить режим Путина путем решительных и коллективных действий, чтобы гарантировать, что такие ужасающие фотографии не появятся в других странах и частях света", - отмечает министр.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 28 марта в ходе голосования на заседании Совета Безопасности ООН, состоящем из 15 членов, 13 стран проголосовали "за" резолюцию по мониторингу санкций против Северной Кореи экспертами ООН, однако Россия была против, а Китай воздержался.

Таким образом, РФ фактически отменила мониторинг санкций ООН против Северной Кореи.

Использование Россией переданных КНДР ракет для ударов по Украине

Напомним, Северная Корея является союзником России в войне против Украины. В частности, она предоставляет стране-агрессору боеприпасы и баллистические ракеты, являющиеся нарушением санкций Совета Безопасности ООН против Пхеньяна.

Как рассказали в Государственном департаменте США, Северная Корея хочет получить от России технологии баллистических ракет или другие передовые технологии в обмен на такие поставки.

Также издание Financial Times написало о том, что РФ начала прямые поставки нефти в КНДР, что также нарушает санкции Совбеза.

Напомним, в начале этого года в Белом доме заявили о том, что Северная Корея отправила свои баллистические ракеты России. При этом в ведомстве тогда уточняли, что оккупанты уже несколько раз использовали такие ракеты для ударов по Украине.

Как заявил 14 марта руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, войска РФ в общей сложности выпустили по Украине около 50 ракет типа Hwasong 11 (KN-23/24) производства КНДР.