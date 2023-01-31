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Кулеба назвал темы обсуждений на предстоящем саммите Украина-ЕС

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На саммите Украина-ЕС, который состоится 3 февраля, ключевой темой станет обсуждение начала переговоров по членству нашей страны в блоке. Также планируется поднять вопросы, связанные с войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

По словам чиновника, Украина сейчас готовится представить результаты выполнения всех семи рекомендаций ЕС и ожидает положительной реакции. При этом наша страна рассчитывает на прогресс в вопросах приближения к внутреннему рынку ЕС и взаимодействия в энергетической сфере.

"Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС, после того, как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку", - добавил министр.

Он подчеркнул, что одними из главных тем обсуждений также станут санкции против России, в том числе против ее атомной индустрии, производства ракет и беспилотников.

Помимо этого планируется затронуть ситуацию с безопасностью, украинскую "формулу мира" и привлечение страны-агрессора к ответственности за ее преступления.

При этом во время саммита планируют подписать ряд отраслевых документов и принять совместное заявление по его итогам.

Напомним, несколько недель назад постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон подтвердил, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве.

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