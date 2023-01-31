Кулеба назвав теми обговорень на майбутньому саміті Україна-ЄС

За словами чиновника, Україна зараз готується представити результати виконання всіх семи рекомендацій ЄС і очікує на позитивну реакцію. При цьому Україна розраховує на прогрес у питаннях наближення до внутрішнього ринку ЄС та взаємодії в енергетичній сфері.

"Ключовим питанням на порядку денному має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до ЄС після того, як Україна виконає всі рекомендації ЄК і отримає позитивну оцінку", - додав міністр.

Він наголосив, що одними з головних тем обговорень також стануть санкції проти Росії, зокрема проти її атомної індустрії, виробництва ракет та безпілотників.

Крім цього планується торкнутися ситуації з безпекою, української "формули миру" та притягнення країни-агресора до відповідальності за її злочини.

При цьому під час саміту планують підписати низку галузевих документів та ухвалити спільну заяву за її підсумками.