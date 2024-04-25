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Европарламент призвал ЕС ввести санкции против России за дезинформацию и пропаганду

Четверг 25 апреля 2024 15:29
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Европарламент призвал ЕС ввести санкции против России за дезинформацию и пропаганду Архивное фото: Европарламент призвал ЕС ввести санкции против России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз в рамках нового пакета санкций должен ввести ограничения против медийных организаций и лиц, ответственных за распространение российской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европейского парламента.

Отмечается, что члены Европарламента приняли резолюцию, которая решительно осуждает усилия Кремля по вмешательству и подрыву европейских демократических процессов.

"Депутаты Европарламента хотят, чтобы лидеры ЕС и государств-членов разобрались с усилиями России по вмешательству не только в институты ЕС, но и по всему Союзу. По их мнению, существует ощущение срочности и решимости сделать это, учитывая приближение европейских выборов, которые состоятся 6-9 июня 2024 года", - говорится в релизе Европарламента.

Также Европарламент выразил обеспокоенность недавним допросом ведущего депутата Европарламента от "Альтернативы для Германии" Максимилиана Краха Федеральным бюро расследований США по подозрению в том, что он получал деньги от агентов Кремля, а также арестом в Германии 23 апреля 2024 года его помощника по обвинению в китайском шпионаже.

Россию нужно наказать за ее пропаганду

Депутаты предлагают усилить собственную защиту парламента, а именно повысить культуру внутренней безопасности, включая тщательные внутренние расследования для оценки возможных случаев иностранного вмешательства и полное соблюдение системы внутренних санкций.

Кроме всего прочего, Европарламент призвал Совет ЕС включить поддерживаемые Кремлем средства массовой информации, другие языковые и медийные организации, а также лиц, ответственных за пропагандистские и дезинформационные кампании в ЕС, в будущий 14-й пакет санкций против России.

В качестве примера они напомнили, что Чехия ввела санкции против "Голоса Европы", а также пророссийского олигарха Виктора Медведчука и его близкого соратника Артема Марчевского.

Российское влияние в Европе

Недавно спецслужбы Польши разоблачили лиц, которые занимались дискредитацией Украины. До этого Чехия заявила о злонамеренной деятельности ряда лиц, которые продвигали в Европе российскую пропаганду.

После этого премьер-министр Бельгии Александер де Кро сказал, что Россия подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды.

Недавно президент Европейского парламента Роберта Мецола сказал, что Россия, Китай и Иран могут распространять дезинформацию во время выборов в Европейский парламент в начале июня.

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