Росія гальмує досягнення миру на Донбасі, - Кравчук

Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)

Росія та бойовики постійно намагаються зупинити процес поліпшення просування вперед щодо миру. З моменту оголошення режиму “тиші” в ОБСЄ засвідчили близько 2 тисячі порушень.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"За ці місяці фактично, після проголошення тиші, ми тішилися тим. Порушень було, як засвідчила місія ОБСЄ, біля 2 тисяч випадків, вони були дрібненькі, але вони були, а тут вже вбито двоє і поранено двоє, ну зрозуміло, що це агресивно. На тій відеоконференції, що ми проводимо, бачу, що Росія і ОРДЛО, я пов’язую - це одне і теж, шукають, без перебільшення, аби за щось зачепитися і на цьому зупинити процес поліпшення просування вперед щодо миру. Все робиться для цього", - сказав він.

Кравчук нагадав, що в Росії були незадоволені рішенням Верховної ради про місцеві вибори.

"Вони місяць вимагали від нашої делегації, щоб Верховна рада відмінила цю постанову. Тепер вони запропонували так звану дорожню карту подальшого руху до миру, так звану дорожню, тому що це термін, який вже вживався до цього і в Парижі, і в Берліні. І будуть вони надалі шукати", - додав Кравчук.

Нагадаємо, 15 липня Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня. У постанові парламенту йшлося про те, що місцеві вибори в ОРДЛО можуть бути проведені лише після отримання Україною контролю над кордоном та виведення окупаційних військ з території Донбасу.

У Росії відразу ж заявили, що постанова Ради суперечить мінським домовленостям, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів на Донбасі.

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що сьогодні неможливо фізично провести вибори на території ОРДЛО.