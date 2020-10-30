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США в ОБСЄ наголосили на неможливості проведення виборів в ОРДЛО

Донбас, П'ятниця 30 жовтня 2020 07:18
США в ОБСЄ наголосили на неможливості проведення виборів в ОРДЛО
Фото: флаг США (twitter.com/radiosvoboda)
Автор: Инна Собора

Постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть відбутися тільки після виведення російських військ і техніки. Громадяни, які проживають під російською окупацією, не можуть взяти участь в місцевих виборах.

Про це пише "Укрінформ".

За словами Гілмора, Москва гальмувала переговори у Тристоронній контактній групі, що стосувалися ймовірності проведення місцевих виборів на Донбасі.

"Україна та низка держав-учасниць чітко визначилися з цим питанням: вільні та чесні вибори не можуть відбуватися під дулом. У тих районах Донбасу, які зараз перебувають під контролем Росії, не може бути виборів, допоки не буде створено безпечне середовище; допоки РФ не виведе свої сили, техніку та не припинить підтримку збройних формувань, як того вимагають Мінські домовленості", - заявив представник США.

Він додав, що США з нетерпінням чекають дня, коли українці житимуть у процвітаючій та динамічній демократії України - на відміну від того, що може запропонувати Росія.

Раніше в Офісі президента розповіли, коли проведуть місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю європейському виданню виключив проведення у цьому році місцевих виборів на окупованому Донбасі.

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