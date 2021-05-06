Кулеба назвав президентство Трампа "складним" для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав час президентства в США Дональда Трампа складним для України. У цей період Київ був сконцентрований на збереженні підтримки обох партій США.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю CNN.

"Це був складний час, і ми в той момент були зосереджені на одному - щоб зберегти двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах", - заявив Кулеба. При цьому він додав, що Україна і надалі працюватиме над збереженням хороших відносин з демократами і республіканцями, щоб гарантувати, що відносини між двома країнами будуть на "твердому грунті".