Кулеба назвав підстави для перегляду відносин ЄС з Росією

Міністр зазначив, що в кінці березня в ЄС має відбутися дискусія щодо стратегії відносин з Російської Федерацією.

"Зараз принципово важливим є збереження п'яти фундаментальних принципів ставлення Європейського союзу до Росії. Оскільки Росія не демонструє жодної конструктивності в своїй поведінці, то немає ніяких передумов для повернення до "business-as-usual" (звичайне ведення бізнесу - ред.) з Росією", - заявив Кулеба.

Він додав, що Україна розраховує на підтримку цієї політики під час словенського головування в Раді Європейського союзу. Воно заплановане з 1 липня по 31 грудня.

"Переглядати відносини з Росією в кращу сторону можна буде тільки після того, як сама Росія почне вести себе краще", - зазначив глава українського МЗС.