Кулеба назвал основания для пересмотра отношений ЕС с Россией

Министр отметил, что в конце марта в ЕС должна состояться дискуссия относительно стратегии отношений с Российской Федерацией.

"Сейчас принципиально важным является сохранение пяти фундаментальных принципов отношения Европейского союза в Россию. Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении, то нет никаких предпосылок для возвращения к "business-as-usual" (обычное ведение бизнеса - ред.) с Россией", - заявил Кулеба.

Он добавил, что Украина рассчитывает на поддержку этой политики во время словенского председательства в Совете Европейского союза. Оно запланировано с 1 июля по 31 декабря.

"Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно будет только после того, как сама Россия начнет себя вести лучше", - отметил глава украинского МИД.