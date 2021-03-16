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Кулеба назвал основания для пересмотра отношений ЕС с Россией

Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока нет оснований для возвращения к обычным отношениям между Европейским союзом и Россией. Для пересмотра отношений, Россия должна улучшить свое поведение.

Об этом Кулеба заявил во время совместного брифинга с главой МИД Словении Анже Логаром.

Министр отметил, что в конце марта в ЕС должна состояться дискуссия относительно стратегии отношений с Российской Федерацией.

"Сейчас принципиально важным является сохранение пяти фундаментальных принципов отношения Европейского союза в Россию. Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении, то нет никаких предпосылок для возвращения к "business-as-usual" (обычное ведение бизнеса - ред.) с Россией", - заявил Кулеба.

Он добавил, что Украина рассчитывает на поддержку этой политики во время словенского председательства в Совете Европейского союза. Оно запланировано с 1 июля по 31 декабря.

"Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно будет только после того, как сама Россия начнет себя вести лучше", - отметил глава украинского МИД.

Ранее РБК-Украина писало, что некоторые из высокопоставленных чиновников в ЕС выступают за менее "воинственный подход" в диалоге с Россией.

Отметим, на прошлой неделе в ЕС продлили действие санкций против РФ за агрессию против Украины.

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Новости Украины ЕвросоюзРоссийская ФедерацияДмитрий Кулеба
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