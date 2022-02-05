Глави МЗС країн Славковського формату вперше відвідають Україну: програма візиту

У понеділок та вівторок, 7 та 8 січня, в Україні з офіційним візитом перебуватимуть міністри закордонних справ країн Славковського формату. Мова йде про міністрів Чехії, Австрії та Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України .

"Перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату має на меті продемонструвати солідарність з нашою державою на тлі агресивних дій Російської Федерації", - заявили в МЗС.

Ян Ліпавський, Александр Шалленберг та Іван Корчок зустрінуться з українським колегою Дмитром Кулебою.

Ключовими темами переговорів стануть:

підтримка України в протидії російській агресії;

втілення комплексного пакету стримування РФ;

зміцнення взаємодії щодо безпеки;

підтримка економічної та фінансової стабільності України.

Також міністри планують відвідати зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, щоб ознайомитися з ситуацією там.