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Глави МЗС країн Славковського формату вперше відвідають Україну: програма візиту

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Україна, Субота 05 лютого 2022 19:32
Глави МЗС країн Славковського формату вперше відвідають Україну: програма візиту Фото: МЗС анонсувало візит міністрів Чехії, Австрії та Словаччини в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У понеділок та вівторок, 7 та 8 січня, в Україні з офіційним візитом перебуватимуть міністри закордонних справ країн Славковського формату. Мова йде про міністрів Чехії, Австрії та Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"Перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату має на меті продемонструвати солідарність з нашою державою на тлі агресивних дій Російської Федерації", - заявили в МЗС.

Ян Ліпавський, Александр Шалленберг та Іван Корчок зустрінуться з українським колегою Дмитром Кулебою.

Ключовими темами переговорів стануть:

  • підтримка України в протидії російській агресії;
  • втілення комплексного пакету стримування РФ;
  • зміцнення взаємодії щодо безпеки;
  • підтримка економічної та фінансової стабільності України.

Також міністри планують відвідати зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, щоб ознайомитися з ситуацією там.

Нагадаємо, в цей час в Україні також перебуватиме з візитом глава МЗС Німеччини.

Очікується, що до неї приєднається міністр закордонних справ Франції.

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