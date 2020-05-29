ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дуже складно юридично: у Раді назвали проблеми з особливим статусом Донбасу

Новини » Політика     29.05.2020 - 14:20
Дуже складно юридично: у Раді назвали проблеми з особливим статусом Донбасу
Фото: Олександр Мережко (РБК-Україна)

У Раді звертають увагу, що Росія відходить від колишньої позиції щодо особливого статусу

Закріпити особливий статус окупованого Донбасу в Конституції дуже складно юридично. Проблеми полягають у закріпленні статусу не областей, а окремих районів.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

За його словами, проблеми із закріпленням особливого статусу Донбасу виникають, оскільки технічно це складно провести.

"Тут же мова йде про статус окремих районів Донецької та Луганської області. Не всього регіону або цілих двох областей, а окремих територій. У Конституції таке дуже складно юридично закріпити", - зазначив Мережко.

Він також додав, що останнім часом російська сторона говорить вже не про зміни до Конституції України, а про зміни в українському законодавстві.

"Це дуже цікавий нюанс, над яким необхідно зараз серйозно думати", - підкреслив нардеп.

Зазначимо, так званий особливий статус сформульовано в законі про порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, який був розроблений в рамках мінських угод і його дію продовжено до кінця 2020 року.

Нагадаємо, українська сторона повністю виключає можливість закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції, а віце-прем'єр Олексій Резніков заявляв, що такий статус ніколи не буде внесено до основного закону.

Згідно з даними опитування, 62% українців виступають проти надання Донбасу особливого статусу та його закріплення в Конституції.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Данила Крамаренко

Теги Новини України ДонбасКонституцияособый статус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся