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Україна веде війну за мир на Донбасі, - Кулеба

Україна, Четвер 09 липня 2020 13:05
Україна веде війну за мир на Донбасі, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україні хоче реінтегрувати окуповані території не по російському сценарію

Україна веде дипломатичну війну з Російською Федерацією для досягнення миру на Донбасі. При цьому реінтеграція окупованих територій повинна відбутися не за російським сценарієм.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Україні відомо про мережі військових підрозділів вздовж кордонів і що це не може бути ознакою миролюбної політики.

"У нас зараз триває активна фаза дипломатичного поєдинку, і ми намагаємося принести мир. Була така приказка під час холодної війни до розпаду СРСР, що "війни не буде, але буде така війна за мир, що каменя на камені не залишиться", - сказав Кулеба.

За словами міністра, зараз Україна веде війну в нормандському форматі і в мінському процесі.

"Ми зайняли конструктивну позицію, що хочемо принести мир на територію України, хочемо реінтегрувати окуповані території, але не за російським сценарієм", - підкреслив Кулеба.

Раніше заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Козак заявив, що надії на мирне врегулювання конфлікту на Донбасі стрімко розсіюються.

Також повідомлялося, що зустріч нормандської четвірки може відбутися в серпні.

При цьому у РФ вважають, що для проведення нормандського саміту в серпні немає ніяких підстав.

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