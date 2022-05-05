США стануть гарантом безпеки Швеції до вступу в НАТО, - Reuters
Міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде заявила, що її країна отримала від Сполучених Штатів запевнення в підтримці безпеки протягом періоду, поки заявка на вступ країни в НАТО буде розглядатися 30 країнами Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Зрозуміло, я не буду вдаватися в подробиці, але я абсолютно впевнена, що тепер у нас є американські гарантії", — сказала Лінде у Вашингтоні після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Лінде також заявила, що Сполучені Штати рішуче підтримують членство Швеції та Фінляндії в НАТО. На їхню думку, входження країн до Альянсу має підвищити стабільність в Балтійському й Арктичному регіонах.
Нагадаємо, що Фінляндія і Швеція можуть податися на членство в НАТО в другій половині травня. Уряд Швеції запропонував Фінляндії подати заявки на членство в НАТО в один день, і фінська сторона погодилася.
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