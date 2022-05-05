США стануть гарантом безпеки Швеції до вступу в НАТО, - Reuters

Міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде заявила, що її країна отримала від Сполучених Штатів запевнення в підтримці безпеки протягом періоду, поки заявка на вступ країни в НАТО буде розглядатися 30 країнами Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Зрозуміло, я не буду вдаватися в подробиці, але я абсолютно впевнена, що тепер у нас є американські гарантії", — сказала Лінде у Вашингтоні після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Лінде також заявила, що Сполучені Штати рішуче підтримують членство Швеції та Фінляндії в НАТО. На їхню думку, входження країн до Альянсу має підвищити стабільність в Балтійському й Арктичному регіонах.