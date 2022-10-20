Кулеба о намерениях России подорвать Каховскую ГЭС: работаем над наказанием

Украина уже работает над тем, чтобы Россия понесла ответственность за свои намерения подорвать Каховскую ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Мы уже работаем над тем, чтобы донести до России в виде конкретных вещей простой сигнал: даже подготовка подобного теракта будет нести за собой ответственность. Взорвать Каховскую ГЭС - это все равно, что применить оружие массового поражения. Даже за подготовку такого преступления нужно наказывать и именно над этим мы сейчас работаем", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Института изучения войны, россияне пытаются создать информационные условия для того, чтобы подорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину.

При этом сегодня, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что оккупанты уже заминировали Каховскую ГЭС и намереваются подорвать ее.

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