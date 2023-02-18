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Кулеба о мирном плане Китая: борьба за свободу будет продолжаться

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на любой предложенный мирный план по прекращению войны в Украине, украинцы и дальше будут сфокусированы на продолжении борьбы за свою свободу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Не думаю, что есть смысл здесь говорить о китайском плане, не увидев его. Но чтобы не произошло, какой бы план не появился из разных уголков мира, мы должны всегда фокусироваться на одной вещи: даже если мы очень устали (от войны в Украине, - ред.), мы не должны устать бороться за свободу", - заявил Кулеба.

Также министр отметил, что любой предложенный план имеет и второстепенное значение, "поскольку вы знаете, за что боретесь".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кулеба, во время обращения к союзникам, призвал их и дальше поддерживать Украину, однако не готовить ее к худшему.

Тем временем главный советник лидера Китая Си Цзиньпина Ван I впервые признал войну России против Украины и заявил о подготовке его страной мирного плана для урегулирования конфликта.

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Война в УкраинеМинистр иностранных делКитай