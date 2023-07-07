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Кулеба: если НАТО не готово пригласить Украину, то пусть скажет, когда будет готово

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Украина, Пятница 07 июля 2023 15:33
Кулеба: если НАТО не готово пригласить Украину, то пусть скажет, когда будет готово Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

На саммите в Вильнюсе лидеры НАТО должны указать, когда будут готовы принять Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

"Если лидеры НАТО еще не готовы предоставить приглашение на саммите, они должны четко указать, когда они будут готовы", - подчеркнул министр.

По его словам, членство в Альянсе действительно имеет формальные требования, однако приглашение - нет.

"Все, что нужно, - это стратегическое предвидение и политическая воля", - подчеркнул Кулеба.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите Альянса, который пройдет 11-12 июля в Литве, Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в НАТО после окончания войны. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Кроме того, Украина хочет получить гарантию безопасности от стран-членов НАТО.

Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге . Страна хочет получить гарантии на период, пока она не станет полноправным членом Североатлантического союза.

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