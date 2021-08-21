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Кулеба про Кримську платформу: ми виведемо Росію з півострова

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Київ, Субота 21 серпня 2021 20:17
Кулеба про Кримську платформу: ми виведемо Росію з півострова Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Саміт Кримської платформи 23 серпня 2021 року спрямований на консолідацію міжнародної позиції щодо окупованого півострова. Його мета - вивести Росію з Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби "Радіо Свобода".

За його словами, саміт зібрав багато учасників, і всі вони важливі і рівнозначні з точки зору подальшої роботи Кримської платформи. Він також зазначив, що її сенс полягає в тому, що цей механізм дозволить приймати рішення для збільшення тиску на Росію.

"Ми виведемо Росію з "глухого кута" і з Криму. Це ж політика. І є два вибори завжди в політиці: або ти сидиш і нічого не робиш, чекаєш, "поки півень свисне", або ти всіляко допомагаєш "півню свиснути". Ось і все! Це стратегія, перевірена історією", - підкреслив Кулеба.

Він також пояснив, що країни і міжнародні організації створять ядро Кримської платформи, яка в майбутньому буде поповнюватися новими учасниками.

Нагадаємо, раніше Кулеба говорив, що Росія свідомо перетворила Крим на військову базу, щоб "всіх відлякати" окупованого півострова.

Він також заявив, що Росію не запрошували на саміт, але в рамках Кримської платформи готові вести з нею діалог.

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Російська Федерація Дмитро Кулеба Кримська платформа
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