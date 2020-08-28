Кулеба: контактів між президентами України та Білорусі немає та не плануються

Контактів між президентами України та Білорусі Володимиром Зеленським та Олександром Лукашенком немає і вони не заплановані. Востаннє глави держав спілкувалися після виборів у Білорусі.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Після виборів контакту між ними не було. Президент України висловився нещодавно донедавна про необхідність проведення виборів в Білорусі… Контактів між президентами наразі немає і не плануються", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко.

МЗС України готує пропозиції щодо розвитку українсько-білоруських відносин.

За даними джерела РБК-Україна, в Офісі українського президента бачать прямий зв'язок між позицією України щодо білоруського конфлікту і діями Росії на Донбасі.

Також повідомлялося, що Олександр Лукашенко пригрозив Україні та ЄС відповідальністю за "розпалювання заворушень".

Більш детально про ситуацію в Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна "Поле для маневру: яку позицію займе Україна у відношенні білоруської кризи".