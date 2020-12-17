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Кулеба не виключає суд над Путіним: залежить від того, як далеко зайде Гаага

Київ, Четвер 17 грудня 2020 18:54
Кулеба не виключає суд над Путіним: залежить від того, як далеко зайде Гаага
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін при певних умовах може стати фігурантом розслідування військових злочинів у Криму та на Донбасі. Це залежить від того, наскільки далеко зайде міжнародне слідство.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, варіант того, що на лаву підсудних потрапить міністр оборони Росії або саме Путін, залежить від того, наскільки далеко суд в Гаазі зайде в розслідуванні ланцюжка злочинних наказів.

"Ми бачили, що до міжнародних кримінальних судів раніше потрапляли навіть глави держав, як Слободан Мілошевич з Сербії, але зараз загадувати про це рано", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що розуміє бажання українців побачити Путіна на лаві підсудних.

"Я не проти... але ми знаходимося в середовищі чітких юридичних дій... Тому вони зайдуть так далеко, наскільки фактів і жорстких юридичних доказів вони зможуть зібрати", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні і заявив, що щодо воєнних злочинів будуть відкриті кримінальні справи, оскільки національні слідчі органи України та Росії не діють або не можуть покарати винних.

Докладніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду щодо України".

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Новини України Політика Володимир ПутінГаагаДмитро Кулеба

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