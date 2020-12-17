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Кулеба не исключает суд над Путиным: зависит от того, как далеко зайдет Гаага

Киев, Четверг 17 декабря 2020 18:54
Кулеба не исключает суд над Путиным: зависит от того, как далеко зайдет Гаага
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин при определенных условиях может стать фигурантом расследования военных преступлений в Крыму и на Донбассе. Это зависит от того, насколько далеко зайдет международное следствие.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, вариант того, что на скамью подсудимых попадет министр обороны России или Путин, зависит о того, насколько далеко суд в Гааге зайдет в расследовании цепи преступных приказов.

"Мы видели, что в международные уголовные суды раньше попадали даже главы государств, как Слободан Милошевич из Сербии, но сейчас загадывать об этом рано", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что понимает желание украинцев увидеть Путина на скамье подсудимых.

"Я не против… но мы находимся в среде четких юридических действий… Поэтому они зайдут настолько далеко, насколько фактов и жестких юридических доказательств они смогут собрать", - добавил министр.

Напомним, ранее Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине и заявил, что по военным преступлениям будут открыты уголовные дела, поскольку национальные следственные органы Украины и России бездействуют или не могут наказать виновных.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Гаага ждет. Что означает решение Международного уголовного суда по Украине".

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Новости Украины Политика Владимир ПутинГаагаДмитрий Кулеба

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