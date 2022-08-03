Кулеба назвав "димовою завісою" нібито готовність Росії до переговорів

Керівництво РФ зараз націлене тільки на подальшу війну. Тому всі заяви про "готовність до діалогу" є димовою завісою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в Twitter .

"Немає нічого більш цинічного, ніж заяви путінських поплічників про те, що Росія готова до мирних переговорів. Ми чуємо і бачимо цю "готовність" кожен день: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірячі злочини. Росія як і раніше націлена на війну, все інше - лише димова завіса", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито готова на мирні переговори з Україною. Але тільки на умовах російської сторони.

Схожа заява прозвучала і від екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який запевнив, що президент РФ Володимир Путін відкритий до дипломатії з Україною.

Пізніше в Офісі президента України підкреслили, що такі ініціативи Москви можуть бути тільки запрошенням до капітуляції.

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