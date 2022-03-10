Лавров про зустріч з Кулебою: ніхто не збирався домовлятися про припинення вогню

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на зустрічі з українським міністром Дмитром Кулебою не збирався домовлятися про припинення вогню. За його словами, всі "пропозиції" відомі українській стороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Лаврова.

"Я не здивований, що пан Кулеба заявив про те, що не вдалося домовитися про припинення вогню. Тут ніхто не збирався домовлятися про припинення вогню. Всі ці пропозиції і послідовність кроків добре відомі українській стороні", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що переговори між Україною і Росією в Білорусі не мають альтернативи, а контакти на рівні міністрів закордонних справ не зможуть їх підмінити.

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