Кулеба: Европа должна усилить оборонную промышленность перед угрозой РФ
Странам Евросоюза необходимо усилить оборонную промышленность, поскольку в ином случае они не смогут защитить себя от России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе панельной дискуссии в Давосе.
"Мы стоим перед простой реальностью. Если Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) завтра атакует ЕС, ЕС не сможет защитить себя. Они упадут, потому что того, в каком состоянии находится оборонная индустрия ЕС, недостаточно для того, чтобы они себя защитили", - отметил Кулеба.
По его словам, в вопросе безопасности Европе необходимо начинать с усиления собственной оборонной промышленности. Такая проблема не закончится тогда, когда Украина выиграет войну с Россией.
"Каждая страна, повышающая свое производство, не решает проблемы. Только совместные усилия ЕС. Нужно упразднить бюрократические проблемы", - считает министр.
Он привел пример, что нашей стране в оборонной промышленности нужна продукция авиастроительной компании Airbus. И если такую проблему не решить, то Украина победит, но цена будет более дорогой и на это уйдет больше времени.
Идея фонда для оборонной промышленности
Напомним, несколько дней назад Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил создать фонд в размере 100 млрд евро. Он необходим для того, чтобы развивать европейскую оборонную промышленность.
Такая сумма, по его словам, позволит значительно увеличить потенциал оборонной промышленности стран ЕС.
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