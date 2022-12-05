Кулеба об "эволюции" амбиций Путина: Украина позаботится, чтоб они вместились в границы РФ

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на приезд президента РФ Владимира Путина на Крымский мост. В МИДе на ярком примере показали, как менялись амбиции главы Кремля по Украине с 24 февраля до сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Девять месяцев назад Путин жаждал уничтожить Украину за считанные дни. Сегодня он счастлив водить машину по мосту, который он когда-то незаконно построил. Его агрессивные амбиции уменьшились. Украина позаботится о том, чтобы они продолжали сокращаться, пока не впишутся в границы России",- написал он.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин посетил Крымский мост впервые после взрывов в начале октября.

Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел взрыв и случился мощный пожар. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту и назвал происшедшее терактом. Практически сразу в РФ заявили, что подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией Службы безопасности Украины.

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