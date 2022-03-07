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Кулеба про ембарго на російську нафту і газ: буде, але поки без європейців

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро заявив, що заборона на імпорт нафти і газу з Росії буде введена. Однак поки без європейців, оскільки вони ще не знайшли заміну російським енергоносіям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Кулеби.

"(Ембарго на російську нафту і газ - ред.) буде, але поки без європейців. Вони не знайшли альтернативи. Ми зараз будемо за цим уважно стежити", - сказав Кулеба.

За його словами, якщо Україна побачить, що Європа реально шукає альтернативу газу і нафти з Росії, то поставиться до цього з розумінням. Однак якщо європейці таким чином виправдовують своє небажання відмовитися від російських енергоносіїв, то тоді "у нас з ними буде "серйозна заруба" на цю тему".

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон працює зі своїми союзниками в Європі над вивченням можливості заборони імпорту російських енергоносіїв.

Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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