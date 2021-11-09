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Франція та Росія проведуть зустріч на рівні глав МЗС та Міноборони: обговорять і Україну

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Париж, Вівторок 09 листопада 2021 20:46
Франція та Росія проведуть зустріч на рівні глав МЗС та Міноборони: обговорять і Україну Колаж РБК-Україна: Сергій Лавров та Жан-Ів Ле Дріан, глави МЗС Росії та Франції
Автор: Дмитро Левицький

У п'ятницю, 12 листопада, Франція та Росія проведуть у Парижі зустріч на рівні очільників Міністерств оборони та Міністерств закордонних справ. Серед тем, які планують обговорити міністри, буде й Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби МЗС Франції.

Міністерська зустріч відбудеться на полях Міжнародної конференції щодо Лівії, участь в якій прийматимуть європейські міністри оборони та закордонних справ. Ця зустріч, як кажуть у французькому міністерстві, є частиною діалогу про продовження співпраці між Парижем та Москвою.

"Окрім викликів стратегічній стабільності та європейській безпеці, на цій зустрічі обговорюватимуться політичні та військові виміри регіональних та міжнародних криз, зокрема ситуація в Україні", - розповіли в МЗС.

Очікується, що Франція на цій зустрічі висловить свою стурбованість діями Росії.

Також планується обговорення відновлення переговорів з Іраном та обмін думками щодо ситуації на Близькому Сході, в Афганістані та в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, Франція наполягає на проведення нормандської зустрічі щодо конфлікту на Донбасі на рівні міністрів. Від проведення зустрічі відмовляється Росія.

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