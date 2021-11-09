Франція та Росія проведуть зустріч на рівні глав МЗС та Міноборони: обговорять і Україну
У п'ятницю, 12 листопада, Франція та Росія проведуть у Парижі зустріч на рівні очільників Міністерств оборони та Міністерств закордонних справ. Серед тем, які планують обговорити міністри, буде й Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби МЗС Франції.
Міністерська зустріч відбудеться на полях Міжнародної конференції щодо Лівії, участь в якій прийматимуть європейські міністри оборони та закордонних справ. Ця зустріч, як кажуть у французькому міністерстві, є частиною діалогу про продовження співпраці між Парижем та Москвою.
"Окрім викликів стратегічній стабільності та європейській безпеці, на цій зустрічі обговорюватимуться політичні та військові виміри регіональних та міжнародних криз, зокрема ситуація в Україні", - розповіли в МЗС.
Очікується, що Франція на цій зустрічі висловить свою стурбованість діями Росії.
Також планується обговорення відновлення переговорів з Іраном та обмін думками щодо ситуації на Близькому Сході, в Афганістані та в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Нагадаємо, Франція наполягає на проведення нормандської зустрічі щодо конфлікту на Донбасі на рівні міністрів. Від проведення зустрічі відмовляється Росія.