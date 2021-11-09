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Франція наполягає на проведенні нормандської зустрічі на рівні міністрів

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Париж, Вівторок 09 листопада 2021 15:48
Франція наполягає на проведенні нормандської зустрічі на рівні міністрів Фото: Франція наполягає на проведенні нормандської зустрічі міністрів (flickr.com/runemaker)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МЗС Франції наполягає на якнайшвидшому проведенні міністерської зустрічі в нормандському форматі. Відмова Росії від переговорів не сприяє подоланню розбіжностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Франції.

"Наша мета як і раніше полягає в тому, щоб якомога швидше організувати міністерську зустріч в нормандському форматі", - сказав представник французького зовнішньополітичного відомства, відповідаючи на питання про відмову Росії провести 11 листопада нормандську зустріч міністрів.

Дипломат додав, що мета нормандської зустрічі на рівні міністрів закордонних справ полягає в подоланні розбіжностей у позиціях сторін і надання переговорам нового політичного імпульсу.

Відмову глави МЗС Росії Сергія Лаврова від міністерської зустрічі в нормандському форматі, яка могла б пройти 11 листопада, представник французького зовнішньополітичного відомства назвав "неправильною позицією". За його словами, Франція і Німеччина відповіли на пропозицію російської сторони.

"Вони пропонують організувати міністерську зустріч у нормандському форматі, від чого російський міністр закордонних справ відмовився", - резюмував французький дипломат.

Нагадавши, міністерська зустріч у нормандському форматі могла пройти 11 листопада, але Росія відмовилася під приводом відсутності узгодженого підсумкового документа.

Зазначимо, раніше у президента України Володимира Зеленського заявили, що подальша робота нормандського формату за участю України, Франції, Німеччини та Росії під питанням, оскільки зустрічі в такому складі не проводилися вже рік.

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